İzmir’in Konak ilçesinde, bir polis uygulama noktasından kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin yanında taşıdıkları poşette 576 gram kokain ve 1 gram skunk esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin işlemleri devam ediyor.

Olayın gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Eşrefpaşa mevkisinde rutin bir uygulama noktasında trafik kontrolü gerçekleştiriyordu. Bir otomobilin durdurulması sırasında, araçta bulunan iki kişi panikleyerek elindeki poşetle birlikte kaçmaya başladı.

Ele geçirilen maddeler

Polis ekipleri, kısa sürede şüphelileri yakalayarak poşeti ve üzerlerini aradı. Yapılan aramalarda, 576 gram kokain ve 1 gram skunk esrar ele geçirildi. Şüphelilerin kimlikleri R.A. ve S.A. olarak belirlendi. Her iki şüpheli de gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.