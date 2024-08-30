İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan suç örgütlerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Adreslere baskın

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 farklı iş yeri ve ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adreslere baskın düzenledi.

Ele geçirilenler

Yapılan baskınlarda, toplam 80 gramın üzerinde kokain maddesi, uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler, uyuşturucunun paketlenmesi için kullanılan kilitli poşetler, 3 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 22 bin 525 lira nakit para, 2 ruhsatsız tabanca ve kaçak içkiler ele geçirildi.

Gözaltı ve tutuklama

Operasyon kapsamında, M.T., M.Ç., S.Y., ve M.S.Ş. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden uyuşturucu maddeleri paketlediği belirlenen M.T. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.