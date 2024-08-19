İzmir’in önemli ulaşım noktalarından biri olan Konak Tüneli’nde, Merkez İstikameti yönünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, araçların yol dışı yapma çalışmaları sürüyor.

Kazanın detayları ve trafik durumu

Konak Tüneli içindeki kaza nedeniyle Merkez İstikameti’ne doğru trafik akışı kesildi. Kazanın ardından güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek gerekli önlemleri aldı. Şu anda araçların yol dışına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Kazanın yaşandığı bölgede trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Trafik akışının sonlandığı nokta Uçanyol mevkiinde, bu sebeple yolun bu kısmını kullanacak olan sürücüler alternatif güzergahları tercih edebilirler. Yoğunluğun azaltılması amacıyla trafik ekipleri yönlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Yol kullanıcılarına uyarı

Konak Tüneli’ni kullanacak olan sürücüler, meydana gelen kazadan dolayı yaşanabilecek trafik sıkışıklığını göz önünde bulundurarak yolculuklarını planlamalıdır. Alternatif yolları kullanmak ve trafiğe çıkmadan önce güncel bilgileri kontrol etmek tavsiye edilir.