İzmir Konak'taki kaza anı kameralara böyle yansıdı!

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, bir otomobil alt geçide düştü. Olayda üç kişi hayatını kaybederken, iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, yolun araç geçişine kapanmasına neden oldu ve bölgede yoğun bir trafik sıkışıklığı oluştu. Olayın ardından sürücüler, alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı. Kazanın anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Ne olmuştu?

Eşrefpaşa Mahallesi'nden İkiçeşmelik yönüne giden otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık altı metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, aracın ters döndüğünü ve içerideki üç kadının kazada hayatını kaybettiğini tespit etti. İki kadının ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar, hayati tehlikesi bulunan durumda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.