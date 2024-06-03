İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, 31 Mayıs saat 02.00 sıralarında Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Gerçek Atçı, otomobilinde kanlar içinde bulundu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Atçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Görüntülerde, saldırganların Atçı'yı takip ettiği ve silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

Plakasız araçla takip edilmiş

Güvenlik kameraları, cinayet anını kaydetti. Şüphelilerin Atçı'nın aracını takip ettiği ve sokakta silahla ateş ettikleri görüldü. İzmir polisi, şüphelilerin 3 saat boyunca plakasız araçla Atçı'yı takip ettiğini tespit etti. Cinayetin intikam amaçlı olduğu ortaya çıktı. Atçı'nın, öldürülen bir hastane personelinin katil zanlısının babası olduğu belirlendi.

Şüpheliler yakalandı

İzmir polisi, A.E., E.E., M.M., R.Ç. ve A.K. adlı 5 kişiyi, silahlarıyla birlikte yakaladı. Şüphelilerin, önceki bir cinayetin intikamını almak için saldırı düzenlediği anlaşıldı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, soruşturma devam ediyor. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin, önceki bir cinayetin intikamı alınırken hedef alındığı ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların hedeflerini takip ettiği ve kaçtığı anlar yer alıyor.