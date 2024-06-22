İzmir'in Konak ilçesinde, Duatepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, 33 yaşındaki Gülsüm M., boşanma aşamasında olduğu eşi S.M. tarafından acımasızca bıçaklandı. Olay, gece saat 01.30 sıralarında evlerinde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında çıkan bilinmeyen nedenli tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

Gülsüm M. hayatını kaybetti

S.M., tartışma esnasında eşini kalp, sırt ve karın bölgesinden birçok kez bıçakladı. Ardından şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülsüm M., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gülsüm M.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri ise hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan ve şu anda firari olan cinayet şüphelisi S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.