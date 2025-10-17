CHP İzmir 39. Olağan İl Kongresi, Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede divan başkanı olarak konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hem iktidara hem de parti içi birlik ve delegelere yönelik mesajlar verdi.

“CHP’de makamlara talip olunmaz, verilir”

Murat Emir, açılış konuşmasında partinin genel ilkesine vurgu yaparak delegelere seslendi: “Genel başkanımızın kimseyi geride bırakmamak… CHP’de makamlara ve koltuklara talip olunmaz, verilir. Çağatay kardeşime bu görevi sizler veriyorsunuz.” Bu ifadeler kongrede dikkat çeken bölüm oldu.

İktidara sert eleştiriler

Emir, konuşmasında iktidarın ekonomik ve sosyal politikalara yönelik eleştirilerini sıraladı; işsizlik, yoksulluk, eğitim ve sağlık alanındaki sorunlara dikkat çekti. Ayrıca iktidarın halka yönelik politikalarını suçlayarak, CHP’nin “umut” ve “çare” olduğunu savundu.

Seçilmiş belediye başkanlarına destek çağrısı

Emir, tutuklanan veya soruşturma altında olan seçilmiş isimlere ilişkin eleştiride bulunarak, partinin mücadele azmini vurguladı ve üyeleri sahada etkin olmaya çağırdı. İktidarın yargı yollarıyla partiye yönelik baskı girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Kongre süreci ve adaylık

Kongrede tek aday başvurusuyla yürüyen süreçte, Şenol Aslanoğlu’nun adaylığı ve sonrasında tek aday olarak Çağatay Güç’ün öne çıkması gibi gelişmeler kaydedildi. Divan başkanlığı önergesi oy birliğiyle kabul edildi ve kongre takvimi çerçevesinde işlemler sürdü.

Siyasi bağlam: Parti stratejisi ve saha mesaisi

CHP içinde devam eden kongre ve kurultay takvimi, partinin sahada örgütlenme ve yargı kaynaklı baskılara karşı stratejik hamleleriyle bağlantılı görülüyor. Parti kaynakları ve analizler, CHP’nin iddianamelere karşı “sahada anlatma” ve örgütlenme çalışmalarını hızlandırdığını aktarıyor.