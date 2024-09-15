İzmir Körfezi'ndeki artan kirlilik ve toplu balık ölümleri üzerine harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu, 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantı, İzmir Körfezi Acil Eylem Planı'nın hazırlanmasına yönelik önemli adımları belirleyecek.

Kirlilik sorunu ve bakanlık incelemeleri

Bakanlık, 20 Ağustos 2024 tarihinde İzmir Körfezi'nde başlattığı kapsamlı inceleme kapsamında, deniz suyu numunelerini analiz etti. Bu analizler sonucunda, balık ölümlerinin deniz suyu sıcaklığındaki artış, yüksek kirlilik seviyeleri ve oksijen eksikliğinden kaynaklandığı belirlendi. Ayrıca, amonyak seviyesinin olması gerekenin 50 kat üstünde ve oksijen seviyesinin ise kritik derecede düşük olduğu tespit edildi.

Bilim kurulu ve çalışma grupları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde kurulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu, 35 akademisyenden oluşuyor. Bilim Kurulu, üç ana çalışma grubuna ayrıldı:

İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu

Atıksu Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu

Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu

Bu gruplar, İzmir Körfezi'nde kirliliği azaltmaya yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve saha çalışmaları yapacak. İlk toplantılarının 17-18 Eylül tarihlerinde İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde yapılması planlanıyor.

Acil eylem planı ve uzun vadeli çözümler

Bakan Kurum, İzmir Körfezi için bir acil eylem planı hazırlanması talimatını vermişti. Kasım ayı sonuna kadar hem kısa vadeli hem de uzun vadeli eylemler belirlenecek ve uygulamaya konulacak. Bu kapsamda, Büyük Kanal Projesi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin kirliliğe etkisi detaylı şekilde değerlendirilecek.

Kirlilik kaynakları ve önlemler

İzmir Körfezi'nde yapılan ilk incelemelerde, atık su kaynaklarının ve kirliliğin deniz ekosistemine etkisi açıkça ortaya kondu. Amonyak değerlerinin çok yüksek çıkması ve oksijen seviyelerinin düşmesi, bölgedeki ekosistem üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Bu durum, balık popülasyonunu ve su kalitesini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Bakan Murat Kurum, İzmir Körfezi'nin kirlilikten kurtarılması için acil önlemler alınacağını ve körfezin kaderine terk edilmeyeceğini vurguladı. “Körfezimiz için gerekli tüm adımları atacağız ve çevre dostu çözümleri uygulayarak, bu önemli su kaynağını koruyacağız” dedi.