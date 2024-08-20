İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri, bölge halkı ve yetkililer arasında büyük endişe uyandırdı. Bayraklı ilçesindeki Turan sahilinde, sabah saatlerinde sahile vuran çok sayıda ölü balık fark eden vatandaşlar, durumu hızla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Deniz suyu kirliliği ihtimali

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin gözlendiği su ve ölü balıklardan analiz için numune aldı. İlk bulgulara göre, deniz suyundaki kirliliğin bu ölümlere yol açabileceği üzerinde duruluyor.

Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, yaptğı açıklamada, sahilden gelen kötü kokular üzerine inceleme yaptıklarını ve çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu görünce hemen ilgili birimlere haber verdiklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Aydın ise, ölümlerin kesin nedenini belirlemek için otopsi yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Aydın, "Suların aşırı ısınması, oksijen yetersizliği ve plankton artışı gibi faktörler bu ölümlere yol açmış olabilir" dedi.