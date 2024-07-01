İzmir Körfezi’nde Kabotaj Bayramı Şenliği

Hatice KÖYLÜ

İzmir, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki başlangıcın ardından kutlamalar İzmir Körfezi'nde devam etti. Dalış ekipleri tarafından Körfez’de dev Türk bayrağı açılırken, gemiler denizde görsel şov ve sirenlerle bayrağı selamladı. Kutlamalar, geleneksel halat çekme yarışması ile renklendi.

İzmir ve Deniz Fotoğraf Sergisi

Kabotaj Kanunu’nun 98. yıl dönümü olan bu özel günde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve birçok önemli isim katılım gösterdi. Atatürk Anıtı’na yapılan çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Körfez’de yelken gösterileriyle devam etti. Protokol, liman başkanlığı önündeki halat çekme yarışmasına katılarak bir araya geldi. Yarışmanın sonrasında ise “İzmir ve Deniz Fotoğraf Sergisi” ziyaret edildi.

Dev Türk Bayrağı

Etkinliklerin ardından protokol, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Bergama Vapuru’na binerek İzmir Körfezi’ne açıldı. Vapura İZDENİZ’e ait Vahap Özaltay ve Çaka Bey gemileri ile kıyı emniyeti ve deniz polisi tekneleri de eşlik etti. Körfez’de dalış ekipleri tarafından açılan 600 metrekarelik dev Türk Bayrağı, denizde dalgalanırken, Bergama Vapuru ve diğer gemiler tarafından selamlandı. Etkinlik, deniz şehitleri anısına denize çelenk atılmasıyla son buldu.