İzmir Körfezi'nde kirlilik manzaraları!

İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümleri ve rahatsız edici kötü kokular, bölgedeki çevresel sorunların ciddiyetini ortaya koyuyor. Bayraklı, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde görülen ölü balıklar, suyun kalitesindeki bozulmanın ve kirliliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Bu durum, hem vatandaşlar hem de çevre uzmanları tarafından endişe ile takip ediliyor.

Av yasağının uygulanması ve etkileri

İzmir’de su ürünleri av yasağının devreye girmesiyle birlikte amatör ve olta balıkçılar, sahilleri terk etti. 1982 yılında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ancak uzun süredir uygulanmayan yasağın yürürlüğe girmesiyle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sahilde balık tutan kişilere uyarılarda bulundu. Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular Vapur İskelesi arasında kalan alanı kapsayan yasağın ardından, bu bölgede balıkçılık yapanlara 2 bin 620 TL, avlanan su ürünlerini satan işletmelere ise 26 bin 242 TL para cezası uygulanacağı bildirildi.

Yetkililerden acil müdahale çağrısı

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri sorunu, çevre uzmanları ve vatandaşlar tarafından büyük bir endişe ile izleniyor. Yetkililerin, su kalitesini iyileştirmek ve kirliliği kontrol altına almak için acil ve etkili önlemler alması gerektiği vurgulanıyor.