İzmir Körfezi'ndeki çevre sorunları, son dönemde artan balık ölümleri ve kötü koku ile yeniden gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu çevresel felaketin nedenlerini ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde açıkladı.

Körfez'deki balık ölümlerinin sebepleri

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokular, bölge halkını endişelendiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bu sorunların nedenlerini araştırmak için İZSU ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde olduklarını belirtti. Tugay, Körfez'deki renk değişimlerinin ve balık ölümlerinin, iklim değişikliğiyle bağlantılı yeni bir alg türünün çoğalması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Körfez kirliliğinin etkileri

Tugay, Körfez kirliliğinin yeni bir sorun olmadığını, 1965 yılından bu yana bölgenin evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla kirletildiğini ifade etti. Bu kirliliğin başlıca nedenleri arasında dere yataklarından gelen atıklar, liman faaliyetleri ve dış limanlardan gelen gemilerin etkileri yer alıyor. Başkan Tugay, bu durumla yüzleşilmesi ve acil çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

İş birliği çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2000 yılından bu yana Körfez'i bilimsel verilerle takip ettiğini belirten Tugay, "Körfez’de yaşanan çevre felaketinin çözümü için tüm bakanlıklarla iş birliğine hazırız" dedi. Tugay, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan destek talep etti.