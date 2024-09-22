İzmir Körfezi'nde son dönemde yaşanan kirlilik, kötü koku ve suyun yüzeyini kaplayan kırmızılık, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İzmir Körfezi Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İnci Tüney Kızılkaya tarafından değerlendirildi. Doç. Dr. Kızılkaya, bu kırmızılığın mikroalglerin aşırı çoğalması sonucu oluşan 'red tide' adı verilen doğal bir olaydan kaynaklandığını ve havaların soğumasıyla bu durumun sona ereceğini belirtti.

Doç. Dr. Kızılkaya, mikroalglerin, denizlerdeki ekosistem için önemli bir rol oynadığını ancak denge bozulduğunda aşırı çoğalarak suyun yüzeyini kapladıklarını ifade etti. Bu durumun su altındaki canlılar için olumsuz etkiler yarattığını belirten Kızılkaya, İzmir Körfezi'nin yüksek besin yükü ve zayıf akıntı sisteminin bu sorunun uzun sürmesine neden olduğunu söyledi.

'Havalar soğuduğunda kırmızılık kaybolacak'

Doç. Dr. Kızılkaya, "Eğer besin dediğimiz azot ve fosfor bileşikleri fazlaysa, algler aşırı çoğalabiliyor. İzmir Körfezi'nde bu besinlerin uzaklaştırılmasını sağlayan güçlü bir akıntı sistemi yok. Bu nedenle mikroalgler hızla çoğalıyor ve körfezde kırmızı kümelenmeler meydana geliyor. Ancak havalar soğuduğunda kırmızılık kaybolacak" dedi. İlkbahar ve sonbaharda ani alg çoğalmalarının doğal olduğunu, ancak İzmir Körfezi'nde bu sürecin aşırı olması ve uzun sürmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

'Balık ölümlerine toksin sebep olabilir'

Körfezde daha önce görülmeyen bir mikroalg türünün balık toksini ürettiğine dair bulgular olduğunu belirten Kızılkaya, bu durumun balık ölümlerine sebep olmuş olabileceğini dile getirdi. Ancak kesin bir sonuca ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gelecek için uyarılar

Doç. Dr. Kızılkaya, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği azaltmak için acil eylem planlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Besin girdilerinin azaltılmasının ani alg çoğalmalarını önleyebileceğini belirten Kızılkaya, İzmir'de yaşanan yangınların küllerinin de denize besin girdisi sağlayarak bu durumu tetiklemiş olabileceğini söyledi.