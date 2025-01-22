İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için başlattığı dip tarama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Aralık ayında başlayan proje kapsamında bugüne kadar Körfez’in tabanından 85 bin ton çamur çıkarıldı. Çalışmaların etkileri şimdiden hissedilmeye başlandı; denizin rengi açıldı, kötü kokular azaldı ve kıyılarda balıklar yüzmeye başladı.

Balıkçıların ve yurttaşların görüşleri

Körfez’in temizlenmesine yönelik çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren yurttaşlar ve balıkçılar, proje hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Devlet de Destek Olmalı”

Karşıyaka’da yaşayan Şeyda Kozan, “Belediyenin çalışmalarını faydalı buluyorum ama bu konuda devletin de destek olması gerekiyor. İzmir Körfezi hepimizin değeridir” dedi.

“Güzel Sonuçlar Alınacak”

Nebahat Kubay ise yürüyüş sırasında denizin daha temiz olduğunu fark ettiğini belirterek, “Koku ve yosun sorunları azalmış görünüyor. Belediye çalıştıkça iyi sonuçlar alınacaktır” diye konuştu.

“Balıkların Yüzmesi Umut Veriyor”

Balık ölümlerine çok üzüldüğünü söyleyen Yeşim Akova, “Kıyılarda balıkların yüzdüğünü görmek umut verici. Belediye yalnız bırakılmış olsa da çalışmalar etkisini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Sanayi Atıkları Önlenmeli”

Balıkçı Yavuz Akdere, Gediz Nehri’nden gelen sanayi atıklarının denetlenmesi gerektiğini belirterek, “İzmir Körfezi yalnızca deniz canlıları için değil, insanlar için de temizlenmeli" dedi.

Dev projenin geleceği

İZSU Genel Müdürlüğü, 440 milyon liralık yatırımla Haziran ayına kadar 700 bin metreküp çamur çıkarmayı hedefliyor. İlk etabın tamamlanmasının ardından 1 milyon 800 bin metreküp daha dip çamuru temizlenmesi için ihale süreci başlayacak. Toplamda 2,5 milyon metreküp çamurun taranması planlanıyor.

Projeyle Körfez’in karasallaşan noktalarındaki dip malzemesi alınarak su kalitesi artırılacak ve akıntı hızı iyileştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Türkiye’nin en büyük dip tarama projelerinden birini hayata geçiriyor.