İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'in temizlenmesi için tarihinin en büyük projelerinden birini hayata geçiriyor. Çalışmalar hızla ilerlerken, bir ayda 60 bin ton malzeme çıkarıldı. Dip tarama faaliyetleri, kentin geleceği için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. 700 bin metreküplük ilk etapta, Haziran ayına kadar büyük bir ilerleme kaydedilmesi hedefleniyor.

Dip tarama çalışmalarında ciddi ilerleme sağlandı

Bostanlı ve Çiğli açıklarında başlatılan dip tarama çalışmalarına, 7/24 esasına göre devam ediliyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, geçtiğimiz bir ayda 60 bin ton çamur çıkarıldı. Çalışmalar, İzmir Körfezi'nin kuzey aksında yoğunlaşırken, şu ana kadar 55 gemi kapasitesine denk bir malzeme çıkarılmış durumda.

Çıkarılan malzeme 55 gemiye eşdeğer

Yüklenici firma DGN Denizcilik'ten inşaat mühendisi Kadir Arali, yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Şu ana kadar 60 bin ton malzeme çıkardık, bu da yaklaşık 55 gemiye tekabül ediyor. Hedefimiz, su derinliğini 200 metre genişlik ve 4-4.5 metre derinliğe çıkarmak. Şu anda karaya yaklaşıyoruz ve çeşitli evsel atıkların da temizlenmesi gereken bölgelere geliyoruz.”

"Körfez’i gelecek nesillere temiz bırakmak"

Arali, İzmir’deki nüfus artışı ile birlikte kirlenme oranının da arttığını belirterek, vatandaşlara seslendi: “İzmirlilere çağrım, lütfen inorganik maddeleri denize ve derelere atmayın. Bizim amacımız, temiz ve yaşanabilir bir Körfez bırakmak. Sizlerden de aynı özeni bekliyoruz.”

Çalışmalar hızla devam ediyor

Körfez’in temizlenmesi için canla başla çalışan teknisyen Recep Işıldak ise, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. "Burada vardiyalı olarak çalışıyoruz, çünkü tarama faaliyetlerinin aksaması Körfez’in temizlenmesi için büyük engel olur. Bu yüzden gece boyunca da burada kalıp, her türlü aksaklığı önlemeye çalışıyoruz" dedi.

İzmir Körfezi’nde yapılan dip tarama çalışmaları, 700 bin metreküplük ilk etapla başlarken, ikinci etapta 1 milyon 800 bin metreküplük malzeme daha çıkarılacak. Bu çalışmalar, Körfez’in akıntı hızını artıracak ve su kalitesini iyileştirecek. İkinci etap 2025 yılında ihaleye çıkarılacak.