İzmir Körfezi'ni Temizlemek Için Tarihi Yatırım Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez’in temizliği için bugüne kadar yapılmış en kapsamlı projeyi başlattı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın önderliğinde başlatılan çalışmalarla, Körfez’in bazı noktalarında yüzey derinliği 20 santimetreye kadar düşen suyun yeniden 4 metre derinliğe ulaşması planlanıyor. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, projenin İzmir tarihindeki en büyük dip tarama çalışması olduğunu belirterek, bu önemli projenin sonunda toplamda 2,5 milyon metreküp dip çamurunun temizleneceğini açıkladı.

Körfezin en kapsamlı temizliği

Proje kapsamında ilk etap tarama çalışmalarına, Bostanlı Peynircioğlu Deresi’nin denize döküldüğü noktalarda başlandı. İzmir Körfezi’nde yer yer 20 santimetreye kadar düşen derinlik, yapılacak çalışmalarla 4 metreye kadar çıkarılacak. Bu tarama faaliyetleri, Körfez’in akıntı hızını artırarak doğal dengeyi geri kazandırmayı hedefliyor. Gürkan Erdoğan, Körfez’in yıllar boyunca kirlilik ve sığlaşma nedeniyle su hareketlerinin yavaşladığını ve Körfez’in neredeyse bir göle dönüştüğünü belirtti.

Kirlilik ve sığlaşmaya kapsamlı müdahale

İzmir Körfezi’ni temizlemeye yönelik bu projede iki ana problem üzerinde duruluyor: kirlilik ve sığlaşma. Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri'nden, Gediz Nehri’nden ve diğer kanallardan gelen atıkların Körfez’i kirlettiğini ve bu kirliliğin birikmesiyle su derinliğinin önemli ölçüde azaldığını söyledi. Sığlaşan Körfez’de su akıntılarının yavaşladığını, bunun da Körfez’in doğal temizlenme sürecini zorlaştırdığını belirtti. Bu proje, hem kirliliği azaltmayı hem de deniz seviyesini eski haline getirmeyi amaçlıyor.

700 bin metreküp tarama

Başlatılan bu büyük temizlik operasyonu, iki aşamalı olarak planlandı. İlk etapta, Peynircioğlu Deresi ve Çiğli bölgesinde toplam 700 bin metreküp dip çamuru taranacak. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından ikinci etap başlayacak ve 1 milyon 800 bin metreküp dip çamuru temizlenecek. Projenin toplam maliyetinin 440 milyon TL’yi bulacağı ifade edilirken, çalışmaların önümüzdeki yaz sezonuna kadar önemli bir kısmının tamamlanması hedefleniyor. Böylece, İzmirliler yaz aylarında Körfez'in temizlenmiş halinden faydalanabilecekler.

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi için dev yatırım

Körfez'in temizlenmesi için sadece dip tarama çalışmaları değil, aynı zamanda atıksu arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi de büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda İZSU, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazını tamamlayarak kapasite artırımı ve tesisin modernizasyonu için 1,5 milyar TL'lik bir yatırım yapıyor. 2025 yılı Nisan ayında tamamlanması planlanan bu çalışmalar, Körfez’in temizliği için uzun vadeli bir çözüm sunacak.

Yağmursuyu hattı ile altyapı güçleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in temizlenmesine paralel olarak kentin kanalizasyon altyapısını rahatlatacak yağmur suyu hatlarının yapımına da hız verdi. Şu anda İzmir’in 620 kilometrelik bir yağmursuyu hattı bulunuyor. İZSU, bu hatlara 117 kilometrelik yeni bir hattı daha ekleyerek altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, Körfez’e gelen kentsel kirlilik düzenli olarak temizlenerek her yıl 150 bin ton malzemenin Körfez’e ulaşmadan bertaraf edilmesi sağlanıyor.

Çevre Bakanlığı’ndan yetki devri talebi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’ni tam anlamıyla temizleyebilmek için yetki alanı dışındaki bölgelerde de çalışma yürütebilmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetki devri talep etti. Bu bölgeler arasında Alsancak Limanı, askeri tersaneler ve Organize Sanayi Bölgeleri yer alıyor. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Bakanlık’tan gelecek onayın, Körfez’in genel temizliğinde kritik bir rol oynayacağını ve bu süreçte sorumluluk almaktan çekinmediklerini vurguladı. İkinci dip tarama gemisinin de bu hafta Körfez’de çalışmalara başlayacağını belirten Erdoğan, "Körfez temizlenene kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İki etapta tamamlanacak tarama çalışmaları

Körfez'deki tarama çalışmaları iki ana etapta gerçekleştirilecek. İlk 180 gün içinde acil olarak Peynircioğlu Deresi ve Çiğli bölgesinde 700 bin metreküp dip çamuru temizlenecek. Ardından 2025 yılında yapılacak ikinci etap tarama faaliyetleriyle 1 milyon 800 bin metreküp çamur daha temizlenecek. Böylece Körfez’de toplamda 2,5 milyon metreküp dip çamuru çıkarılmış olacak. Bu kapsamlı tarama çalışmaları, Körfez'in su kalitesini artıracak ve sığlaşmanın önüne geçilerek su akıntı hızının yükselmesini sağlayacak.