Kültürpark: İzmir’in kalbinde bir yeşil cennet

İzmir’in tam merkezinde yer alan Kültürpark, adını kültürden ve park olmanın özünden alıyor. Bu eşsiz alan, içinde barındırdığı tarihi dokusu, zengin ağaçları ve bitkileri ile İzmir’in önemli bir parçası. Kültürpark bazen İzmir Fuarı’nın düzenlendiği bir yer, bazen de dünya ile buluştuğumuz anların hatırası. Aynı zamanda bir sahne gibi; burada çeşitli etkinlikler düzenlenir, hayat renklidir. Rahatlatıcı atmosferiyle köklü ağaçlar ve lunapark gibi eğlenceli unsurlarıyla çocukluğun hatıralarını canlandırır. Kuş sesleri, doğal güzellikler ve spor aktiviteleri ile dolu bir ortam sunar. Kültürpark, 1936 yılında kapılarını açtığından bu yana İzmir ve çevresindeki insanların buluşma noktası olmuştur. Hem eğlendirici hem de dinlendirici olan bu mekan, şehirle birlikte büyümüş ve hepimizin yaşamında önemli bir yer edinmiştir. Kültürpark, her zaman hem huzur hem de coşku sunan, şehrin kalbinde yeşil bir cennettir.

Nasıl ulaşılır?

Toplu Taşıma ile ulaşım:

Montrö kapısı:

63: EVKA3 METRO - KONAK

70: ŞİRİNYER AKTARMA - HALKAPINAR METRO

80: BOZYAKA - HALKAPINAR METRO

90: GAZİEMİR - HALKAPINAR METRO

202: CUMHURİYET MEYDANI - HAVALİMANI

252: H.PINAR METRO2 - KONAK

255: ÜÇYOL METRO - H.PINAR METRO

581: F.ALTAY AKTARMA - HALKAPINAR METRO

802: EGEKENT AKTARMA - KONAK

811: ENGELLİLER MERKEZİ - MONTRÖ

930: BORNOVA - KONAK

Lozan kapısı:

63: EVKA3 METRO - KONAK

70: ŞİRİNYER AKTARMA - HALKAPINAR METRO

80: BOZYAKA - HALKAPINAR METRO

90: GAZİEMİR - HALKAPINAR METRO

252: H.PINAR METRO2 - KONAK

255: ÜÇYOL METRO - H.PINAR METRO

581: F.ALTAY AKTARMA - HALKAPINAR METRO

802: EGEKENT AKTARMA - KONAK

811: ENGELLİLER MERKEZİ - MONTRÖ

930: BORNOVA - KONAK

Yirmi Altı Ağustos kapısı:

251: H.PINAR METRO - KONAK

Vasıf Çınar kapısı:

202: CUMHURİYET MEYDANI - HAVALİMANI

Mimar Sinan kapısı:

251: H.PINAR METRO - KONAK

811: ENGELLİLER MERKEZİ - MONTRÖ

Metro ile ulaşım:

Konak metro hattından Kültürpark’a en yakın metro istasyonu Konak’tır. Konak Metro İstasyonu’ndan Kültürpark’a yürüme mesafesindedir.

Kültürpark’ta mutlaka görmeniz gereken yerler

Halikarnas Balıkçısı bitkiliği: İzmir’in kültürel ve botanik zenginliği

İzmir Kültürpark’ın Montrö girişinde yer alan Halikarnas Balıkçısı Bitkiliği, ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın adını taşıyor. Bu özel bitkilik, yazarın sevgiyle yetiştirdiği ve eserlerinde sıkça bahsettiği bitkilerle dolu. Hem Ege kültürünün hem de Kültürpark’ın tarihinin bir parçası olarak, bu bitkilik aynı zamanda büyük bir vefa örneği sunuyor. Kültürpark’ın zengin bitki koleksiyonunun arkasında, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın büyük katkıları bulunuyor. Eski İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz, İzmir Fuarı’nın ilk yıllarında, konuk ülkelerden kendi coğrafyalarına ait bitkileri getirmelerini rica etmişti. Bu bitkilerin Kültürpark’a dikilmesi için ise Kabaağaçlı’dan yardım istemişti. Yazar, Güney Amerika’dan Sibirya’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyadan bitkiler getirerek, bu benzersiz koleksiyonu oluşturdu. Halikarnas Balıkçısı Bitkiliği, sadece bitki çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda bu önemli kültürel mirası yaşatmasıyla da büyük bir öneme sahiptir. Kültürpark’ta yürüyüş yaparken, bu bitkilikteki bitkilerin yazarın emeğini ve Kültürpark’ın tarihini nasıl yansıttığını görebilirsiniz.

Kültürpark’ın bitki varlığı: İzmir’in yeşil kalbi

İzmir’in kalbinde, Basmane’den Kahramanlar’a ve Alsancak’a kadar uzanan 420 bin metrekarelik alana yayılan Kültürpark, 1936 yılında başlayan ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil bir cennete dönüştü. Parkın yeşil dokusu, 1 Ocak 1936’da İzmir Valisi Fazlı Güleç ve İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz tarafından dikilen ilk ağaç olan kurtbağrıyla (Ligustrum vulgare L.) başlamıştır. Kültürpark’ın başlangıç aşamasında, Rus araştırmacılar parkın ağaçlandırma çalışmalarında görev almış ve ilk olarak Basmane ile Montrö kapıları arasındaki alan Botanik Bahçesi olarak ayrılmıştır. Burada getirilen çeşitli bitkiler, öncelikle bu alana dikilmiş ve zamanla çoğaltılarak parkın tamamına yayılmıştır. Kültürpark’ın florasında, Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu kökenli birçok bitki türü bulunur. Bu çeşitlilik, parkın bir arboretum niteliği taşımasını sağlamaktadır. Parkta, genel olarak kızılçam (Pinus brutia) ve fıstık çamı (Pinus pinea) türleri öne çıkarken, ana girişlerde palmiye (Washingtonia), tali yollarda ise çam (Pinus) ve dut (Morus) ağaçları görülmektedir. Ayrıca, ağaçlı alanlarda zemin yeşillendirilmesi amacıyla orman sarmaşığı (Hedera helix) kullanılmıştır. Kültürpark, bu geniş bitki çeşitliliği ile hem tarihi hem de doğayı harmanlayan eşsiz bir yeşil alan sunmaktadır. Her adımda farklı coğrafyaların bitki örnekleriyle karşılaşmak, ziyaretçilere adeta bir botanik gezinti imkanı sağlamaktadır.

Kültürpark’ın göz kamaştıran iki yapısı: Göl ve Kaskatlı Havuz

Göl: Kültürpark’ın yapım aşamasında, eski bir yangın alanından arta kalan molozlar, bugün Ada Gazinosu’nun bulunduğu yerde toplanarak bir ada ve çevresinde bir göl oluşturulmuştur. 1936’dan bu yana var olan bu göl, çevresindeki gazinolar ve su bisikletleriyle hem eğlence hem de dinlenme alanı olarak kullanılmaktadır. Kültürpark’ın yeşil dokusunu tamamlayan bu göl, ziyaretçilere keyifli bir atmosfer sunar ve parkın tarihi mirasını yaşatır.

Kaskatlı Havuz: Kültürpark’ın bir diğer önemli yapısı ise, 1953 yılında Urlalı mimar Hasan Mutafoğlu tarafından tasarlanan Kaskatlı Havuz’dur. Bu havuz, iki yanında yer alan ve ünlü heykeltıraşlar Şadi Çalık ile Turgut Pura’nın yaptığı yatan kadın heykelleri ile tanınır. Kaskatlı Havuz, Kültürpark’ın simgelerinden biri olarak dikkat çeker ve ziyaretçilere sanatsal bir deneyim sunar. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği bu alan, parkın estetik ve kültürel zenginliğini gözler önüne serer. Kültürpark, gölü ve Kaskatlı Havuz'u ile tarih ve sanatı doğayla birleştiren eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

Kültürpark’ın Heykelleri ve Anıtları: İzmir’in sanat ve tarih koleksiyonu

Atatürk ve İnönü Heykeli: Heykeltıraş Tankut Öktem’in, Atatürk ve İnönü’nün sohbet ettiği bir resimden ilham alarak tasarladığı bu heykel, 26 Ağustos 1991’de İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile birlikte açılmıştır. Lozan Kapısı’nın girişinde yer alan heykel, iki önemli devlet adamının dostane bir anını ölümsüzleştirir ve Kültürpark’ın tarihsel önemini vurgular.

Halikarnas Balıkçısı Büstü: Kültürpark’ın kuruluş sürecinde, İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz’un görevlendirmesiyle parkın bitkisel peyzajını düzenleyen Ege aşığı yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) büstü, Montrö Kapısı’nın yanında bulunan bitkilikte yer almaktadır. Heykeltıraş Bihrat Mavitan tarafından yapılan bu büst, yazarın Kültürpark’a olan katkılarını ve Ege kültürüne olan sevgisini simgeler.

Yatan Kadın Heykelleri: 1953 yılında heykeltıraşlar Şadi Çalık ve Turgut Pura tarafından yapılan bu heykeller, Kaskatlı Havuz’un iki yanında yer alır. Sanatsal zarafeti ve estetik detaylarıyla dikkat çeken bu heykeller, Kültürpark’ın simgelerinden biri olarak parkın kültürel zenginliğine katkıda bulunur.

Nazım Hikmet Heykeli: 2002 yılında Kültür Bakanlığı tarafından heykeltıraş Tankut Öktem’e yaptırılan bu heykel, İzmir Sanat’ın bahçesinde yer alır. Heykelin kaidesinde, ünlü şair ve yazar Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’ndan bir bölümüne yer verilmiştir. Bu heykel, şairin edebi mirasını ve özgürlük mücadelesini yüceltir.

Nejat Uygur Büstü: 1993 yılında yapılan bu büst, uzun yıllar İzmir Enternasyonal Fuarı’nın simge sanatçılarından biri olan Nejat Uygur’a adanmıştır. Büst, Celal Atik Spor Salonu’nun karşısında yer alır ve tiyatro dünyasının önemli bir isminin İzmir kültüründeki yerini onurlandırır.

Kültürpark’ın ihtişamlı yapıları: Tiyatrolardan müzelere bir kültürel yolculuk

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu: Kültürpark’ın merkezinde yer alan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, müzik, bale, modern dans, halk oyunları ve tiyatro gibi birçok sahne sanatının icra edildiği önemli bir mekândır. 2 bin 870 kişilik kapasitesi ile yaz aylarında İzmirlilerin buluşma noktalarından biri olan bu tiyatro, Mayıs’tan Eylül’e kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen bu mekan, Türkiye ve dünya çapında birçok sanatçıyı ağırlamaktadır.

İzmir Sanat: Kültürpark’ın 26 Ağustos Kapısı yakınında bulunan İzmir Sanat, yıl boyunca söyleşi, seminer, tiyatro, film gösterimleri, konserler ve sergiler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu merkez, sanatseverler için kültürel bir buluşma noktasıdır.

Gençlik Tiyatrosu: Kültürpark Tenis Kulübü yanında bulunan Gençlik Tiyatrosu, okulların sahneye koyduğu tiyatro oyunlarına ve özel tiyatro topluluklarının ücretsiz gösterimlerine tahsis edilmiştir. 210 koltuk kapasiteli bu alan, ayrıca konferans, seminer ve paneller gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

İsmet İnönü Sanat Merkezi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İsmet İnönü Sanat Merkezi, konserler, seminerler, söyleşiler, konferanslar ve tiyatro gösterileri gibi etkinliklere ev sahipliği yapar. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar için uygun bir alan sunar.

Tarih ve Sanat Müzesi: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merhum başkanı Ahmet Piriştina tarafından yaptırılan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi, 2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek hizmete girmiştir. Toplam 9 bin metrekare kapalı alana sahip olan müze, taş eserler, seramik eserler ve kıymetli eserler olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Her bölüm, İzmir ve çevresinin tarihi ve kültürel mirasını gözler önüne serer.

Taş Eserler Bölümü: Müzede zemin katta, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeltıraşlık eserleri sergilenir. Smyrna’ya ayrılan bölümde, lahitler ve mezar stelleri gibi eserler bulunur. Ayrıca, Agora ve gladyatörler ile Olimpiyat oyunlarına ait yazıtlar da bu bölümde yer alır.

Seramik Eserler Bölümü: Prehistorik Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar olan seramik koleksiyonları burada sergilenir. İzmir ve çevresindeki antik kentlerden elde edilen seramik eserler, şehrin ticaret geçmişini vurgulayan sembolik dükkânlar da bu bölümde yer alır.

Kıymetli Eserler Bölümü: Altın, gümüş ve bronz sikkelerden oluşan koleksiyon, Erken Tunç Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne kadar olan takılar ve pişmiş toprak, cam ve madeni eserler burada sergilenir.

Celal Atik Spor Salonu: İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından işletilen Celal Atik Spor Salonu, çocuklar ve yetişkinler için çeşitli spor branşlarında hizmet verir. Basketbol, voleybol, futbol, jimnastik gibi spor dallarında etkinlikler düzenlenir.

Kültürpark Tenis Kulübü: 1941 yılında kurulan Kültürpark Tenis Kulübü, Türkiye’de tenis sporunun öncülerinden biridir. Ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapar ve pek çok sporcu yetiştirir.

Kültürpark Evlendirme Dairesi: Kültürpark’ın mutlu birlikteliklere ev sahipliği yapan Evlendirme Dairesi, kuşaklar boyu birçok çiftin hayatlarına şahitlik eder. İzmirlilerin özel anılarına ev sahipliği yapan bu mekan, şehrin önemli sosyal alanlarından biridir.

Paraşüt Kulesi: 1939 yılında inşa edilen Paraşüt Kulesi, Kültürpark’ın simgelerinden biridir. Dünyada sadece üç yerde bulunan bu türden bir kule, Türk Hava Kurumu İzmir Şubesi tarafından işletilir ve yıl boyunca ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatır.

Kültürpark, bu çeşitli yapılar ve etkinlik alanları ile hem İzmirlilere hem de ziyaretçilere kültürel ve sanatsal bir zenginlik sunar.

Kültürpark’ın aktivite merkezi: Sanat, performans ve etkinlik alanları

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu: Kültürpark’ın önemli yapılarından biri olan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, müzik, bale, modern dans, halk oyunları ve tiyatro gibi sahne sanatlarının tüm dallarında gösterilere ev sahipliği yapar. 2 bin 870 kişilik kapasitesi ile yaz aylarında yoğun bir etkinlik programı sunan tiyatro, Mayıs’tan Eylül’e kadar İzmirlilerin kültürel buluşma noktalarından biri olarak hizmet verir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen bu mekân, Türkiye ve dünya çapında birçok sanatçıyı ağırlamaktadır.

Gençlik Tiyatrosu: Kültürpark Tenis Kulübü’nün yanında bulunan Gençlik Tiyatrosu, okulların sahneye koyduğu tiyatro oyunlarına ve özel tiyatro topluluklarının ücretsiz gösterimlerine tahsis edilmiştir. 210 koltuk kapasiteli bu alan, aynı zamanda konferanslar, seminerler ve paneller gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösterir.

İsmet İnönü Sanat Merkezi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan İsmet İnönü Sanat Merkezi, konserler, seminerler, söyleşiler, konferanslar ve tiyatro gösterileri gibi etkinlikler için geniş bir yelpazede hizmet sunar. Hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bu merkez, kültürel ve sanatsal etkinlikler açısından önemli bir rol oynar.

İzmir Sanat: Kültürpark’ın 26 Ağustos Kapısı yakınında bulunan İzmir Sanat, yıl boyunca söyleşi, seminer, tiyatro, film gösterimleri, konserler ve sergiler gibi etkinliklere ev sahipliği yapar. Farklı etkinlik türlerini barındıran bu alan, şehrin kültürel yaşamına katkıda bulunur.

Salon ve Bölümler:

Tiyatro ve Sinema Salonu: 308 kişilik kapasitesi ile tiyatro ve sinema gösterimleri için kullanılır.

Oditoryum: 80 kişilik kapasitesi ile söyleşiler, dia gösterimleri ve sunumlar için uygun bir alandır.

Dans Prova Salonu: Dans prova ve antrenmanlar için tasarlanmış özel bir alandır.

Sergi Alanı: Sanat sergileri ve kültürel etkinlikler için geniş bir sergi alanı sunar.

Sanatçılar İçin Soyunma ve Dinlenme Odaları: Performans öncesi ve sonrası sanatçılar için rahatlama ve hazırlık alanları sağlar.

İzmir enternasyonal fuarı: Geçmişten geleceğe buluşma noktası

Türkiye’nin en köklü ve etkileyici ticari etkinliklerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), her yıl çeşitli kültürleri ağırlayarak büyük bir şenlik havası yaratır. Kültürpark’ta düzenlenen bu prestijli organizasyon, hem geçmişin hem de geleceğin buluşma noktası olarak kabul edilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, Kültürpark ile özdeşleşmiştir. Türkiye’nin ilk fuarı olarak bilinen İEF, bu yıl 85. kez kapılarını ziyaretçilere açacak. Fuar, her yıl farklı bir tema etrafında şekillenirken, 2016 yılının ana teması “İnovasyon” olarak belirlenmiştir. Kültürpark, bu çeşitli sanat ve kültür merkezleri ile İzmirlilere zengin bir etkinlik ve kültürel deneyim sunar, şehre canlılık katar ve sanatsal faaliyetler için önemli bir merkez olarak hizmet eder.

Kültürpark’ın spor ve aktivite alanları: Sağlıklı yaşam ve eğlence merkezi

Celal Atik Spor Salonu:

Kültürpark’ta yer alan Celal Atik Spor Salonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün sağlıklı yaşam ve spor olanakları sunduğu önemli merkezlerden biridir. Her yaştan bireye yönelik çeşitli spor branşlarını kapsayan salon, 5–17 yaş arasındaki çocuklara basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, atletizm, judo, tekvando, kort tenisi, masa tenisi (özel çocuklar için), halkoyunları ve satranç gibi spor dallarında eğitim verirken; 18 yaş üstü yetişkinler için kano, aerobik, zumba, kondisyon, kort tenisi, halkoyunları ve sağlıklı yaşam branşlarında hizmet sunar.

Kültürpark Tenis Kulübü:

1941 yılında Dr. Behçet Uz, Reşat Leblebicioğlu, Nejat Eczacıbaşı, Said Odyak, Cahit Çeçen, Ali Halim Bayer, Sadi İplikçi ve Alaaddin Kazanova tarafından kurulan Kültürpark Tenis Kulübü, Türkiye’nin tenis sporundaki öncü kuruluşlarından biridir. Kulüp, ülkemizde ve uluslararası alanda birçok turnuvaya ev sahipliği yaparak, tenis sporunun gelişimine büyük katkı sağlar ve çok sayıda sporcu yetiştirir.

Koşu Yolu:

Kültürpark’taki 1850 metrelik tartan pist, şehir merkezinin karmaşasından uzak, ağaçlar ve kuş sesleri arasında koşu ve yürüyüş yapma imkânı sunar. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu özel yol, şehirde spor yapma ve doğayla iç içe olma fırsatı sunar.

Kültürpark’ta mutluluğa adım: Evlendirme dairesi

Kültürpark’ın kalbinde yer alan Evlendirme Dairesi, İzmirliler için bir yaşam dönüm noktasının simgesidir. Mutlu birlikteliklere adım atmak için seçilen bu mekân, kuşaklar boyunca sayısız aşk hikayesine ev sahipliği yapmış, anı albümlerinde özel bir yere sahiptir. Nikâh kıyma işlemlerinin gerçekleştirildiği bu tarihi alan, hem İzmirlilerin hem de şehir dışından gelen çiftlerin en özel anlarına tanıklık ediyor.

İzmir Kültürpark’ta kuş gözlemi: Tanıdık ve ilginç türleri

Kültürpark, İzmir’in merkezinde çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapar. Şehir içindeki parklar gibi, burada da kuş çeşitliliği habitat ve mevsime göre değişir.

Sık Görülen Türler: Kültürpark’ta kısa bir yürüyüşle kumru, ev serçesi, ağaç serçesi, leş kargası, küçük karga, gümüş martı ve şehir güvercini gibi kuşları görebilirsiniz. Kırlangıç ve ev kırlangıcı yaz aylarında göç eder, ak kuyruksallayan ise ilkbahar ve yazda görülür.

Göç Dönemi: Ziyaretçileri İlkbahar ve sonbaharda, söğütbülbülü, benekli sinekkapan, kara sinekkapan, kızılkuyruk gibi göçmen kuşlar Kültürpark’ta gözlenebilir.

Kış Misafirleri: Kışın, kara kızılkuyruk, kızılgerdan, dağ kuyruksallayanı gibi kuşlar burada bulunur. Büyük baştankara ve mavi baştankara gibi daha az bilinen türler de gözlemlenebilir.

Özel Türler: Yeşil papağanlar ve çiğdeci gibi ilginç türler Kültürpark’ta yaşar. Yeşil papağanlar park ve bahçelerde sık görülürken, çiğdeci İzmir’de ilk kez burada kaydedilmiştir.

Yırtıcı Kuşlar Kültürpark’ta gökdoğan, kerkenez ve atmaca gibi yırtıcı kuşlar da bulunur. Kukumav ve ishakkuşu ise baykuş türlerindendir.

Kültürpark’ın eğlence merkezi: Lunapark

İzmir’e yaklaşık 50 yıl önce Kültürpark ile birlikte gelen Lunapark, 13.500 metrekarelik alanda çeşitli eğlenceler sunar. Kamikaze, radar, elma kurdu, atlıkarınca, çarpışan arabalar ve perili şato gibi elektrikli oyuncaklarla her yaştan ziyaretçiye hitap eder.

İzmir Kültürpark, yeşil alanları, çeşitli etkinlikleri ve zengin kültürel yapısıyla şehrin gözde buluşma noktalarından biridir.