Yeşilay, dijital platformlarda kumar ve bağımlılık yapıcı unsurların denetimi için bağımsız bir komisyon kurulmasını ve kumar reklamlarının alkol-sigara kategorisinde değerlendirilmesini önerdi. TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'na sunduğu raporda, çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklere dikkat çekildi.
Çocukları dijital dünyada koruma çağrısı
Yeşilay’ın raporunda, dijital platformlarda çocukları hedef alan içeriklerin öz-denetime bırakılmaması gerektiği vurgulanarak, şu öneriler sıralandı:
- Bağımsız denetim kurulu: Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin uzmanlar tarafından denetlenmesi ve bağımsız bir kurul oluşturulması.
- Dinamik akıllı uyarı sistemleri: Kullanıcılara içeriklerin yaşa uygunluğunu anlık olarak bildiren teknolojilerin geliştirilmesi.
- Kumar ve bağımlılık yapıcı unsurların denetimi: Dijital oyunlarda kumar çağrışımı yapan unsurların sıkı bir şekilde denetlenmesi.
- Kumar reklamları yasakları: Kumar sitesi reklamlarının alkol ve sigara reklamlarıyla aynı kategoride değerlendirilmesi.
Raporda, çocukların dijital bağımlılıktan korunması için ebeveyn onay şartı getirilmesi ve yaş sınırı belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca çocuklar için alternatif etkinlik merkezlerinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.
Çarpıcı veriler: İnternet ve kumar bağımlılığı artışta
Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) 2024 yılında kumar ve internet bağımlılığı nedeniyle yapılan başvuru sayılarında artış olduğu belirtildi:
- Kumar bağımlılığı: Son 4 yılda yapılan başvuruların yüzde 24,47’si kumar bağımlılığıyla ilgiliyken, bu oran 2024’te yüzde 36,67’ye yükseldi.
- Teknoloji bağımlılığı: 2024’te teknoloji bağımlılığı başvurularının oranı yüzde 6,19’a ulaştı.
Başvuru istatistikleri nasıl?
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2020-2024 yıllarında kumar bağımlılığında illere göre başvuru sayıları incelendiğinde 5 bin 199 başvuru sayısı ile İstanbul birinci sırada yer aldı, onu 1381 başvuru sayısıyla Ankara ve 691 başvuru sayısıyla İzmir takip etti.
İnternet bağımlılığına yönelik de 761 başvuru sayısıyla İstanbul birinci sırada bulunurken, onu 294 başvuru sayısıyla Ankara ve 90 başvuru sayısıyla Bursa izledi.
Ardahan, Bayburt, Karaman, Artvin, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Şırnak, Iğdır ve Şanlıurfa ise başvuru sayılarının en düşük olduğu iller arasında yer aldı.
Kumar bağımlılığında ise en düşük sayılı iller olarak Kilis, Burdur, Ağrı, Sinop, Muş, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Gümüşhane ve Ardahan sıralandı.