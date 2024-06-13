İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir bayram için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kent genelinde kurban kesimlerinin hijyenik koşullarda yapılabilmesi için çeşitli önlemler alındı ve gerekli düzenlemeler yapıldı.

Mobil kurban kesim üniteleri ve kesim çadırları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için 8 büyükbaş, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 10 kesim çadırı kurdu. Mobil kurban kesim üniteleri:

Bornova Işıkkent Kurban Pazarı (Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi karşısı): 3 büyükbaş, 1 küçükbaş

Bayraklı (Doğançay Mezarlığı yanı): 3 büyükbaş

Gaziemir-Sarnıç (Sarnıç yolu Migros arkası): 2 büyükbaş

Bu ünitelerde çadırlar ile su ve hava tesisatları oluşturularak hijyenik kesim ortamları sağlanacak.

Kesim hizmetleri

Büyükşehir Belediyesi, 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki konteynerlerde kesim hizmeti sunacak. Bu monoray sistemi üzerinde mezbaha standartlarında kurulan ünitelerde, eğitimli kasaplar tarafından günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Kurbanlıklar kesim sonrası en fazla 7 parça halinde gıda poşetleri içinde teslim edilecek.

Kesim ücretleri

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun belirlediği kesim ücretleri:

Büyükbaş Hayvan: Bayramın birinci günü 2.500 TL, ikinci ve diğer günlerde 2.000 TL

Küçükbaş Hayvan: Bayramın birinci günü 650 TL, ikinci ve diğer günlerde 500 TL

Kaçak kesimlere cezalar

İzmir’de cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kurban kesimi yapılamayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kurban atıklarını kamuya ait alanlara bırakanlara 977 TL para cezası uygulanacak.

Denetimler ve sıra verme işlemleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, uygunsuz kurban kesimlerini önlemek amacıyla bayram boyunca denetimlerini sürdürecek. Kesim için sıra verme işlemleri başlamış olup, belediye tarafından işletilen mezbahalarda (Bergama, Kiraz, Menemen Türkelli, Tire ve Urla) kesimler yapılacak. Mezbahalarda sıra verme işlemi bayram süresince devam edecek ve konteynerlerde kesim işlemi bayramın ikinci günü son bulacak.