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Yarışmanın ikinci ve son etabı 10 Eylül'de Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Programa Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Bulgaristan, Polonya ve Romanya ile yurt içinden farklı yaş kategorilerinde toplam 190 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Kemalpaşa Dere Mesire alanında tören düzenlendi.