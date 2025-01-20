İzmir Kuyumcular Odası, altın yatırımcıları ve altın almak isteyen vatandaşlar için 20 Ocak 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını canlı altın ekranından her gün yayınlamaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 14 ayar altın gibi farklı altın türlerinin fiyatları, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla canlı olarak güncelleniyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın güncel altın fiyatlarına dair tüm detayları sizler için derledik. Altın piyasasında değişkenlikleri takip etmek ve doğru yatırımı yapmak için güncel fiyat listesini takip edin. İşte canlı kuyumcular odası fiyat listesi…

İzmir kuyumcular odası altın fiyatı

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları vatandaşlarla paylaşıyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, Cumhuriyet altınından 14 ayar altına ve has altına kadar birçok farklı altın türünü kapsıyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor.

İzmir kuyumcular odası fiyat ekranı

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatlarına göre 20 Ocak 2025 tarihinde; 22 ayar altın 3060 liradan, 18 ayar altın 2640 liradan, 14 ayar altın 2490 liradan, gram altın 3060 liradan, Cumhuriyet altını 21460 liradan, çeyrek altın 5360 liradan, yarım altın 10750 liradan, ziynet altın 21440 liradan, has altın ise 3106.33 liradan satışa sunuluyor.

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