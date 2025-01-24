İzmir Kuyumcular Odası, altın yatırımcıları ve altın almak isteyen vatandaşlar için 24 Ocak 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını canlı altın ekranından her gün yayınlamaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın gibi farklı altın türlerinin fiyatları, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla canlı olarak güncelleniyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın güncel altın fiyatlarına dair tüm detayları sizler için derledik. Altın piyasasında değişkenlikleri takip etmek ve doğru yatırımı yapmak için güncel fiyat listesini takip edin. İşte canlı kuyumcular odası güncel fiyat listesi…

İzmir kuyumcular odası altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları vatandaşlarla paylaşıyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, Cumhuriyet altınından 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar altına ve has altına kadar birçok farklı altın türünü ve dolar, euro gibi türleri de kapsıyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor.

Canlı kuyumcular odası fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatları listesine göre çeyrek altın 5480, 14 ayar altın 2550, gram altın 3130, 18 ayar altın 2710, yarım altın 10960, 22 ayar altın 3130, has altın 3181.22, Cumhuriyet altını 21970, dolar 35,683, euro 37,258 liradan satışa sunuluyor. Rakamlar günü farklı saatlerinde değişiklik göstermektedir.

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