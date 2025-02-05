İzmir Kuyumcular Odası, yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar için 5 Şubat 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını canlı altın ekranından her gün yayınlamaya devam ediyor. Euro, dolar, ONS altın, gram altın, 18 ayar altın, 22 ayar altın, 14 ayar altın Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinin fiyatları, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla canlı olarak güncelleniyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın güncel altın fiyatlarına dair tüm detayları sizler için derledik. Altın piyasasında değişkenlikleri takip etmek ve doğru yatırımı yapmak için güncel fiyat listesini takip edin. İşte İzmir canlı kuyumcular odası güncel fiyat listesi…

İzmir kuyumcular odası altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları canlı fiyat ekranı üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, gram altından 22 ayar, 14 ayar, 28 ayar altına, Cumhuriyet altınından euro ve dolar kurlarına kadar ve çeyrek altına kadar birçok farklı altın türünü kapsıyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor.

İzmir kuyumcular odası canlı altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatlarına göre 22 ayar altın 3260, 18 ayar altın 2830, 14 ayar altın 2670, gram altın 3260, Cumhuriyet altını 22940, çeyrek altın 5720, yarım altın 11440, ziynet altın 22880, has altın 3326.56, dolar 36,043, euro 37,395, ons 2859,4 TL’den satış fiyatlarıyla tavsiye ediliyor.

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