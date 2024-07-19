İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, işini faturalı ve belgeli yapan döviz bürosu sahibi S.Ç.'nin tutukluluğunun kaldırılarak yargılanmasını talep etti. Buyrukçu, tüketicilere yasadışı yüksek faiz tekliflerine itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

İzmir’de kuyumculardan ortak destek

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, Karşıyaka'da döviz ve sarrafiye sahibi olan S.Ç.'nin mağduriyetine dikkat çekerek, meslektaşlarının yanında olduklarını belirtti. Basın açıklamasında Buyrukçu, kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

Seçil Erzan Vakası'nın İzmir versiyonu

Murat Kurtuluş Buyrukçu, İzmir’de yaşanan olayların kamuoyunda "Seçil Erzan vakası" olarak bilinen olaylar zincirinin bir benzeri olduğunu ifade etti. Buyrukçu, özel bir bankanın şube müdürü ve bir spor kulübünün yöneticisi olan Hatice Ö.'nin, aşırı karlı alanlarda kullanmak vaadiyle mağdurların birikimlerini topladığını ve döviz ve altın yatırımlarında kullandığını belirtti. Bu süreçte Karşıyaka'daki döviz ve sarrafiye sahibi S.Ç.'nin de altın ve döviz alım satım işlemlerinde tercih edildiğini söyledi.

Adalet talebi ve hukuki destek

Buyrukçu, S.Ç.'nin yalnızca faturalı ve belgeli şekilde altın ve döviz alım satımı yaptığını, herhangi bir yasa dışı faaliyete karışmadığını vurguladı. Şu ifadelerde bulundu:

"Meslektaşımız S.Ç.'nin olayla ilgisi sadece faturalı ve belgeli surette altın ve döviz alım satımı yapmasıdır. Bu nedenle hakkında tutuklama tedbirine başvurulmuş olması kabul edilemez. İnsan özgürlüğü ve itibarının korunması, demokratik hukuk devletinin en önemli özelliklerindendir. Meslektaşımızın tutukluluk halinin kaldırılması ve bu surette yargılamanın devam etmesi en büyük temennimizdir."

Tüketicilere uyarı

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Buyrukçu, tüketicilere de önemli bir uyarıda bulundu: "Mağdur olmak istemiyorsanız yasal faiz oranlarının üzerinde yüksek faizli her türlü yasal olmayan tekliflere itibar etmeyiniz. Aksi halde bu ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz."