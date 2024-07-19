İzmir'in otoyolunda Limontepe köprü altı Balçova istikametinde meydana gelen trafik kazası, yol kullanıcılarını olumsuz etkilemektedir. Sağ şeridin kapalı olması ve trafik yoğunluğunun 1 km boyunca devam etmesi nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmeleri önem arz etmektedir.

Limontepe köprü altı Balçova istikametinde meydana gelen trafik kazası sonucunda sağ şerit kullanılamaz hale gelmiştir. Kazanın etkisiyle geriye doğru yaklaşık 1 km uzunluğunda trafik yoğunluğu oluşmuştur.

Kaza nedeniyle trafik akışı aksarken, yetkililer olay yerine müdahale ederek trafik yönlendirmesi yapmaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmekte.

Kaza bölgesindeki güvenlik görevlileri ve trafik ekipleri, sürücülerin can güvenliğini sağlamak ve trafik akışını düzenlemek için çalışmalarına devam ediyor.