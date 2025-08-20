İzmir’in simge mekânlarından biri olan Konak’taki Kültürpark’ta yer alan lunapark, 29 Ocak’ta başlayan tahliye süreciyle tarihe karışıyor. 1973 yılından bu yana İzmirlilere hizmet veren lunaparkta oyuncakların sökümü büyük ölçüde tamamlandı.

Oyuncakların sökümü devam ediyor

Dönme dolap, atlıkarınca, çarpışan arabalar ve kamikaze gibi pek çok oyun aracı kaldırıldı. Mini shuttle ve perili şato gibi oyuncakların söküm çalışmalarının ise hâlen devam ettiği bildirildi. Tahliyenin tamamlanmasıyla birlikte alanın tamamen boş kalacağı ifade edildi.

Alan yeşil alana dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, lunaparkın boşalmasıyla birlikte bölgeyi yeşil alan, arboretum veya botanik bahçesi olarak düzenlemeyi planladığı öğrenildi. Böylece alanın kent sakinlerine yeni bir dinlenme ve doğayla buluşma noktası olarak kazandırılması hedefleniyor.

İzmirliler lunaparkın kaldırılmasına şaşırdı

İzmirli vatandaşlar, lunaparkın kaldırılmasına şaşkınlıkla tepki gösterdi. Çocukluğundan beri lunaparka geldiğini söyleyen Gülcihan Altınkaya, “Bence fuar için çok önemli bir simgeydi. Sökülmesine şaşırdım, geliştirilmesini bekliyordum” dedi. Ev hanımı Feride Sayış ise, “Çocukluğumda çok güzel anılarım oldu. Lunaparkımızı severdik, keşke kaldırılmasaydı” ifadelerini kullandı.

50 yıllık lunapark tarihe karışıyor

Yaklaşık yarım asırdır İzmirlilerin eğlence noktalarından biri olan Kültürpark Lunaparkı, pek çok kuşağın hafızasında yer etti. Tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından, Kültürpark’ın yeni kimliğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.