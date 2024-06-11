İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda (İZSMMMO) yapılan yeniden görev dağılımı sonucunda Mehmet Kuzu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Kuzu'nun liderliğindeki yeni yönetim kadrosu, odanın hedeflerini ve vizyonunu ön plana çıkararak mesleki alanlarda yenilikçi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Kararlılıkla geleceğe

Başkan Mehmet Kuzu, yeni dönemin ilk açıklamasında odanın mesleki çıkarları ön planda tutarak çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Hizmet anlayışlarını geliştirerek, geleneksel kaliteyi sürdürmeyi ve mesleki faaliyetleri genişleterek sosyal ve kültürel alanlarda da etkin olmayı hedeflediklerini ifade etti.

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) yönetiminde değişim yaşandı. Yapılan gizli oylama sonucunda Mehmet Kuzu, İZSMMMO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Yeni yönetim kadrosu şu şekilde belirlendi:

Mehmet Kuzu (Başkan)

Fatma Karakan (Başkan Yardımcısı)

Şerif Yıldız (Sekreter)

Namık Peker (Koordinatör Üye)

Şehriban Çördük (Sayman)

Ertuğrul Davutoğlu, Beyazıthan Güngelen, Mehmet Doğan, Erhan Yaşar (Yönetim Kurulu Üyeleri)

Geçmişten gelen güçle geleceğe

Başkan Kuzu, görev dağılımının ardından yaptığı konuşmada odanın hedeflerini vurguladı. Odanın mesleki menfaatleri ön planda tutarak, meslektaşlarının sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladığını belirtti.

İZSMMMO'da başkanlık görevini Mehmet Kuzu üstlenirken, daha önce bu görevi yürütmüş isimler arasında Harun Ayzit, Nurettin Akbaş, Necmettin Keleş, Ayhan Baltacı, Feyzullah Topçu, Vedat Adak, Ertuğrul Davudoğlu ve Şerif Yıldız bulunuyor.

Mehmet Kuzu'yu tanıyalım

Mehmet Kuzu, 24 Eylül 1962'de İzmir'de doğdu. Muhasebecilik mesleğini 1981'den beri icra eden Kuzu, İzmir Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Kuzu, 12 yıl boyunca Odanın Denetim Komitesi'nde görev aldıktan sonra çeşitli görevler üstlenmiş ve son olarak Yönetim Kurulu Sekreterliği görevini yürütmüştür. Evli ve bir çocuk babasıdır.