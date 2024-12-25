Manisa’nın Salihli ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesi arasında yer alan Allahdiyen Mahallesi mevkiinde sağanak yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekiplerinin önlem almasının ardından yol, tek şerit üzerinden trafiğe açıldı.

Heyelan nasıl meydana geldi?

Salihli-Ödemiş Karayolu üzerinde etkili olan sağanak yağış, Allahdiyen Mahallesi mevkiinde heyelana yol açtı. Dağdan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlanarak trafiğin aksamasına neden oldu.

Facianın eşiğinden dönüldü

Heyelan sırasında karayolunun boş olması olası bir facianın önüne geçti. Karayolunun tek şeridi kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Jandarma ve ekiplerin müdahalesi

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, sürücülerin güvenliği için bölgede önlem aldı. Karayolları ekipleri ise kısa sürede müdahale ederek yolu temizledi ve trafiğin yeniden çift yönlü akışını sağladı.