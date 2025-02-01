İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Sabuncubeli Tüneli içerisinde İzmir yönünde bir araç yangınının meydana geldiğini açıkladı. Olayın ardından trafik eski yoldan sağlanıyor.

Yangın kontrol altına alındı

Sabuncubeli Tüneli’nde sabah saatlerinde yaşanan araç yangını, İzmir istikametine doğru seyir halinde olan sürücüler arasında paniğe neden oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Olay yerine hızla intikal eden trafik ekipleri, tünel içerisindeki güvenlik önlemlerini alarak yangının çevreye daha fazla zarar vermesini engelledi.

Araç kaldırma çalışmaları sürüyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, tüneldeki aracın yol dışına çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü, araç kaldırma işlemi tamamlanana kadar trafik akışının eski yol üzerinden sağlanacağını belirtti. Yetkililer, tünel içerisindeki çalışmalar sona erdiğinde yolun yeniden trafiğe açılacağını ifade etti.