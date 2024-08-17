Ege'nin berrak sularında

Foça'nın göz alıcı koylarından birinde yer alan Mark Warner Phokaia Beach Resort, Ege'nin güzelliklerini tatmak isteyenler için ideal bir tatil destinasyonu sunuyor. Mavi bayraklı plajı, geniş bahçesi ve sunduğu olanaklarla, deniz ve doğa severler için unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Plaj ve deniz

Tesisin en dikkat çekici özelliklerinden biri, mavi bayraklı plajıdır. Mavi bayrak, plajın temizliği, güvenliği ve çevre düzenlemesi açısından yüksek standartları karşıladığını gösterir. Uzun ve geniş özel plaj, misafirlere rahatça güneşlenme ve yüzme imkanı sunuyor. Plajda, güneş şemsiyeleri ve şezlonglar ücretsiz olarak temin ediliyor, böylece denizin keyfini çıkarırken konforunuzdan ödün vermemiş oluyorsunuz.

Bahçe ve yeşil alanlar

Tesisin 70 bin metrekarelik bahçesi, doğal güzellikleriyle göz dolduruyor. Bahçede dolaşırken Ege'nin bitki örtüsünü keşfedebilir, renkli çiçeklerin ve ağaçların arasında huzur dolu yürüyüşler yapabilirsiniz. Ayrıca, bu geniş yeşil alanlar, çeşitli açık hava etkinlikleri ve spor aktiviteleri için de uygundur.

Konaklama ve olanaklar

Mark Warner Phokaia Beach Resort, konforlu konaklama birimleri sunuyor. Modern tasarıma sahip odalar, deniz manzaralı balkonlar ve lüks olanaklarla donatılmış. Tesisin sunduğu olanaklar arasında yüzme havuzları, spor salonu ve çeşitli restoranlar yer alıyor. Ayrıca, çocuklar için özel alanlar ve aktiviteler de mevcut, böylece aileler rahatça tatil yapabilir.

Aktivite ve eğlence

Ege'nin sunduğu güzellikleri keşfetmek isteyenler için çeşitli aktivite seçenekleri bulunuyor. Plajda su sporları yapabilir, bahçede açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz. Tesisin sunduğu eğlenceli etkinlikler ve organizasyonlar sayesinde tatiliniz boyunca sıkılmadan vakit geçirebilirsiniz.

Mark Warner Phokaia Beach Resort, Foça'nın doğal güzelliklerini ve Ege'nin berrak denizini tatmak isteyenler için mükemmel bir seçim. Mavi bayraklı plajı, geniş bahçesi ve sunduğu çeşitli olanaklarla, hem huzurlu hem de eğlenceli bir tatil deneyimi sunuyor. Tatil planlarınız arasında bu eşsiz tesisi değerlendirmeyi unutmayın.

Mark Warner Phokaia Beach Resort, Foça'nın en güzel koylarından birinde stratejik bir konumda bulunuyor. Ege Denizi'nin berrak sularına kıyısı olan bu tesiste, deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Tesis, 800 metre uzunluğunda özel bir plaj alanına ve 70 bin metrekarelik geniş bir bahçeye sahip.

Konum ve ulaşım bilgileri

Mark Warner Phokaia Beach Resort, Türkiye'nin batısında, İzmir iline bağlı Foça ilçesinde yer alıyor. Foça, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir tatil beldesidir ve Ege Denizi kıyısında bulunur.

Adres: Mark Warner Phokaia Beach Resort Yeni Foça Mahallesi, Kocaçalış Mevkii Foça, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır:

İstanbul'dan ulaşım: Özel Araçla: İstanbul'dan Foça'ya özel araçla yaklaşık 1.5 - 2 saat süren bir yolculuk yapabilirsiniz. İstanbul'dan İzmir yönüne doğru E80 otoyolunu takip ettikten sonra Foça tabelalarını izleyerek tesisin bulunduğu Yeni Foça Mahallesi'ne ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma: İstanbul'dan İzmir'e otobüsle gidip, İzmir'den Foça'ya geçiş yapabilirsiniz. İzmir Otogarı'ndan Foça'ya sık sık otobüs seferleri bulunmaktadır. İzmir'den ulaşım: Özel Araçla: İzmir şehir merkezinden Foça'ya özel araçla yaklaşık 1 saat süren bir yolculuk yapabilirsiniz. İzmir'den Foça'ya giden E87 karayolunu takip ederek, tesisin bulunduğu Yeni Foça Mahallesi'ne ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma: İzmir'den Foça'ya otobüs veya minibüsle geçiş yapabilirsiniz. İzmir Otogarı'ndan veya şehir merkezinden Foça'ya hareket eden otobüsler mevcut. Hava yolu ile ulaşım: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan araç kiralayarak veya taksiyle Foça'ya geçiş yapabilirsiniz. Havalimanından Foça'ya yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Mark Warner Phokaia Beach Resort, Foça'nın doğal güzellikleri ve sakin atmosferi içinde, ulaşımı kolay bir tatil noktasıdır. Hem özel araçla hem de toplu taşıma ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz.