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İzmir Mavi Bahçe AVM, hafta içi ve hafta sonu her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.

İzmir İstinye Park AVM nerede? İzmir İstinye Park AVM'ye nasıl gidilir?

İzmir İstinye Park AVM nerede? İzmir İstinye Park AVM'ye nasıl gidilir?

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