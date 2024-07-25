İzmir Mavi Bahçe alışveriş merkezi nerede?
Mavi Bahçe alışveriş merkezi, Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı, 35590 Karşıyaka, İzmir adresinde bulunmaktadır.
Nasıl ulaşılır?
- Otobüs: İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsleri, Mavi Bahçe AVM'ye ulaşım için sıklıkla kullanılır. Bornova, Karşıyaka ve Konak gibi merkezlerden hareket eden otobüs hatları bulunmaktadır. Otobüs hatlarını ve sefer saatlerini En yakın durak Süleyman Demirel Lisesi, Mavişehir'dir.
- İZBAN: Alaybey veya Nergiz İZBAN istasyonlarında inerek kısa bir yürüyüşle veya otobüs ile Mavi Bahçe AVM'ye ulaşabilirsiniz. En yakın durak Mavişehir izban durağıdır.
- Metro: Konak veya Bornova'dan metro ile Halkapınar İstasyonu'na geçip, oradan İZBAN'a aktarma yapabilirsiniz.
İzmir Mavi Bahçe AVM'de sunulan hizmetler nelerdir?
Alışveriş ve Mağazalar
- Markalar: Moda, teknoloji, ev dekorasyonu, kozmetik ve daha fazlası.
- Butikler: Özel tasarım ürünler ve el yapımı eşyalar.
Yeme-İçme
- Restoranlar: Dünya mutfağından çeşitli seçenekler.
- Kafeler: Kahve ve hafif atıştırmalıklar.
- Fast Food: Hızlı servis restoranları.
Eğlence ve Aktivite
- Sinema: Modern sinema salonları.
- Çocuk oyun alanları: Güvenli oyun alanları.
- Etkinlikler: Çeşitli etkinlikler, konserler ve gösteriler.
Sağlık ve Güzellik
- Kuaför ve güzellik salonları: Saç ve güzellik bakımı.
- Spor Salonları: Donanımlı spor salonları.
Diğer Hizmetler
- Otopark: Geniş ve güvenli otopark alanları.
- Vale Hizmeti: Araçlar için vale hizmeti.
- ATM ve Bankalar: Banka şubeleri ve ATM'ler.
- Wi-Fi: Ücretsiz Wi-Fi hizmeti.
- Danışma: Yardım ve bilgi almak için danışma noktaları.
- Engelli Hizmetleri: Özel düzenlemeler ve erişim kolaylıkları.
- Temizlik ve Güvenlik: Düzenli temizlik ve 24 saat güvenlik.
İzmir Mavi Bahçe AVM, hafta içi ve hafta sonu her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.
Editör: Aykut Akyürek