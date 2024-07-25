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İzmir Mavi Bahçe AVM, hafta içi ve hafta sonu her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.

Bergama: İlklerin şehri ve Antik Çağ’ın şaşırtıcı keşifleri

Bergama: İlklerin şehri ve Antik Çağ’ın şaşırtıcı keşifleri

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