İzmir'de eğitim ve sanayinin mükemmel bir işbirliğiyle doğan Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi, hayırsever işadamı Mazhar Zorlu’nun katkılarıyla kurulmuştur. Bu okul, devlet ve millet işbirliğinin başarılı bir örneği olarak dikkat çekmektedir. Yapılacak olan Endüstri Meslek Lisesinin, Türkiye'de ve özellikle bölgemizde gelişen plastik sektörünün ihtiyacı olan -yetişmiş insan gücünü- karşılamak amacıyla Plastik Endüstri Meslek Lisesi olması kararlaştırılmıştır.

Kuruluş ve gelişim süreci

1996 yılında İzmir Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü ile Egeplast ve Ege Yıldız şirketleri arasında imzalanan protokol, okulun temel taşlarını atmıştır. İlk olarak Plastik Endüstri Meslek Lisesi olarak planlanan okul, adını Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi olarak almıştır. 1 Şubat 1997’de temeli atılan okulun inşaatı, 1998 yılının Haziran ayında tamamlanmıştır.

Eğitim dalları ve yenilikler

Okulun açılmasıyla birlikte, 1998-1999 eğitim öğretim yılında "Plastik İşleme Bölümü" ile faaliyete geçmiştir. Hedef, Türkiye’nin özellikle plastik sektöründeki yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Ancak zamanla, bölgenin ve ülkenin endüstriyel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları genişletilmiştir. 1998’de Anadolu Teknik Lisesi açılmış ve "Otomatik Kumanda" bölümü eklenmiştir.

2000 yılında, Türk ve Japon hükümetleri arasında yapılan işbirliğiyle "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü" kurularak, elektrik ve makine dallarında eğitim verilmeye başlanmıştır. Bu gelişme, okulun fiziksel yapısının genişletilmesini gerektirmiş ve 2001’de yeni laboratuvarlar ve tesisler eklenmiştir.

Öğretmen eğitim merkezi

Okulun öğretmen eğitimine verdiği önem de dikkat çekicidir. 2002 yılında kurulan Öğretmen Eğitim Merkezi, 60 yatak kapasiteli pansiyonu ve modern laboratuvarları ile eğitim kalitesini artırmayı hedeflemektedir. 2006 yılı itibarıyla, hem yerel hem de uluslararası teknik öğretmenler için eğitimler düzenlenmiş, toplamda 867 öğretmen bu kurslardan yararlanmıştır.

Fiziki yapı ve kapasite

Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi, 23,5 dönümlük bir arazi üzerine kuruludur. Toplamda 10.485,81 m² kapalı alanı bulunan okul, 2.686,32 m² öğretim binası, 493,68 m² idare binası, 2.421,44 m² atölye binası ve 4.884,37 m² öğretmen eğitim binası ile geniş bir kapasiteye sahiptir.

Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi, eğitimdeki yenilikçi yaklaşımı ve güçlü sanayi işbirlikleri ile geleceğin uzmanlarını yetiştirmeye devam ediyor. İzmir’deki bu eğitim kurumunu ziyaret ederek, eğitim ve sanayinin mükemmel uyumunu yakından görebilirsiniz.

İzmir’de Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi’ne nasıl ulaşılır?

Adres: Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi, İzmir, Bornova, Kuruçay Mahallesi, 5052 Sokak No:8, 35500 Bornova, İzmir, Türkiye.

Ulaşım bilgileri:

Toplu Taşıma: İzmir şehir merkezinden okulumuza toplu taşıma araçlarıyla rahatça ulaşabilirsiniz. İzmir Metro'sunun Bornova istasyonuna yakın olan okula, buradan kısa bir yürüyüşle veya otobüsle ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs hatlarıyla da okulun bulunduğu bölgeye ulaşmak mümkündür. Ölmeden önce görülmesi gereken büyüleyici yerler!

Özel Araç: İzmir şehir merkezinden özel aracınızla geliyorsanız, Bornova yönüne doğru ilerleyip, Kuruçay Mahallesi'ne yönelmelisiniz. 5052 Sokak’ı takip ederek okula kolayca ulaşabilirsiniz. Okulun çevresinde park yeri bulmanız mümkündür.