İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Karacadağ mevkiinde başlayan yangına çok yönlü müdahalesi sürüyor. Yangın bölgesine sevk edilen uçak sayısı 5' e yükseldi 18 hava aracı ise yangını söndürmek için mücadele veriyor.

Yangının çıkış yeri olan Karacadağ mevkii İzmir’in akciğerlerini oluşturan bir bölge olarak sayılıyor. Sık orman ağaçlarının olduğu bölge İzmir’in Menderes ilçesinden Kuşadası’na uzayan hatta doğru devam ediyor.

Yoğun rüzgar ekiplerin mücadelesini zorlaştırıyor

Yangına müdahale noktasında bölgede etkili olan rüzgar ekiplerin mücadelesini zorlaştırıyor. Yoğun rüzgar sebebiyle yangın henüz kontrol altına alınamadı. Şu an itibariyle yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor ancak bölgede çok sayıda hobi bahçesi ve sera var. Ekiplerin yangına çok yönlü müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi