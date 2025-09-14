Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

Mehmetcan Yıldırım’ın bu yıl üniversiteyi kazandığı ve Gümüldür’de toprağa verileceği belirtildi.

Minibüs sürücüsü R.K. gözaltına alındı , jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi . Sağlık ekipleri, Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

