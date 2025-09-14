İzmir Menderes’te Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi’nde meydana gelen kazada, minibüsün çarptığı 18 yaşındaki bisikletli Mehmetcan Yıldırım yaşamını yitirdi. Sürücü R.K. gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaza nasıl gerçekleşti?
Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. (55) yönetimindeki 09 AP 254 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Mehmetcan Yıldırım’a çarptı.
Müdahale ve yaşamını yitirmesi
Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Sürücünün durumu
Minibüs sürücüsü R.K. gözaltına alındı, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cenaze bilgisi
Mehmetcan Yıldırım’ın bu yıl üniversiteyi kazandığı ve Gümüldür’de toprağa verileceği belirtildi.