İzmir'in Menderes ilçesinde, Oğlananası Mahallesi'nde bugün saat 15.57'de başlayan orman yangını, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangına müdahale edildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangına anında müdahale

Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangın ihbarının ardından ekipler hızla olay yerine yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangını söndürmek için 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle etkin bir müdahale gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yoğun çalışma

Yangına karşı hem havadan hem de karadan büyük bir mücadele verildi. Alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için hızlı ve koordineli bir şekilde çalışan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam etmekte olup, ekipler yangının yeniden başlamaması için titizlikle çalışıyor.

Oğlananası Mahallesi'nde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Ancak ekipler, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.