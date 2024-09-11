Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'in Menderes ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından yaşanan su baskınları ve hasarlarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık, Özdere Mahallesi'nde meydana gelen su baskınlarının ardından yapılan hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, aşırı yağışların istinat duvarının çökmesine yol açtığı ve bu durumun 4 binada hasara neden olduğu ifade edildi. Ayrıca, su baskınlarının Menderes ilçesinin çeşitli mahallelerinde ve Seferihisar ilçesinde toplam 47 binayı etkilediği belirtildi.

Hasar tespit çalışmalarının detayları şu şekilde açıklandı:

Çukuraltı Mahallesi: 31 bina

31 bina Orta Mahallesi: 2 bina

2 bina Cumhuriyet Mahallesi: 1 bina

1 bina Ahmetbeyli Mahallesi: 12 bina

12 bina Seferihisar ilçesi: 1 bina

İl Müdürlüğü ekiplerinin, yağışlardan etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına devam ettiği bilgisi verildi. Bakanlık, hasar gören bölgelerdeki durumun en kısa sürede değerlendirilip gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.