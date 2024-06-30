İzmir Menderes’teki Yangının Ardından Çeşme’de De Yangın Çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının hemen ardından, Çeşme’de de bir yangın haberi geldi. Ekipler, Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, itfaiye ekipleriyle de karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Menderes'teki yangınla mücadele sürüyor

Menderes ilçesinde çıkan büyük yangına ise 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracı ile müdahale ediliyor. Hem havadan hem de karadan yoğun bir çaba gösteriliyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Otoban trafiğe kapandı

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’nde de bir yangın çıktı. Otluk alanda başlayan yangın nedeniyle İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesi devam ederken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangınların kontrol altına alınması ve hasarın en aza indirilmesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, İzmir’in farklı bölgelerinde çıkan bu yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor.