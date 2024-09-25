İzmir’in Menemen ilçesinde, Asarlık Mahallesi Çarşamba Pazarı bölgesinde meydana gelen kavgada bir kişi silah ve bıçakla yaralandı. Olay sonrası, 5 kişi tutuklandı.

Olayın gelişimi

Kavga ihbarının ardından bölgeye hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etmek üzere olay yerine sevk edildi. N.K. (28) adlı genç, bıçak ve tabanca ile yaralandı. Yaralı, Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.