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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de 25 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Sibergöz-7' adlı operasyonda 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 57 şüpheli, gözaltına alındı.



YURT DIŞI KAYNAKLI BAHİS SİTELERİNİN DİSTRİBÜTÖRÜ GİBİ ÇALIŞMIŞLAR



Çete üyelerinin yurt dışı kaynaklı bazı bahis sitelerinin distribütörü gibi çalıştıkları ve yüksek miktarlarda komisyon aldıkları tespit edildi. Çete üyelerinin yurt dışındaki yasal bir bahis şirketinden bir panel satın aldıkları veya kiraladıkları ya da kendilerinin bir site tasarladıkları, ardından da çete liderinin altında yurt dışı bahis çetesinin distribütörlüğü gibi ilçe, il ve bölge sorumluluk alanları oluşturarak yavaş yavaş yayıldıkları belirlendi. Şüphelilerin arasında, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteci C.E.'nin de olduğu belirtildi. Şüphelilerin, gazeteci C.E.'den bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıklarının tespit edildiği kaydedildi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi. Operasyonda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.



BAKAN YERLİKAYA DUYURDU



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından; "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadeleriyle duyurdu. Polisteki işlemleri tamamlanan 53 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.