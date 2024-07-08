İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde, 4 Temmuz saat 05.30'da İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Paket Operasyonu" adı verilen bu operasyonda, sosyal medya ve online web siteleri üzerinden "evde ek iş, evde paketleme işi" ilanları vererek vatandaşlardan kapora, sigorta ve veri ücreti adı altında para talep eden ve sahte belgelerle işlemleri legal gibi gösteren 64 şüpheli yakalandı.

Milyonlarca TL dolandırmışlar

Şüphelilerin, sahte resmi kurum logoları ve şirket isimleri kullanarak özellikle ev hanımlarını hedef aldıkları, bu yöntemle İzmir'de 17 mağduru 1 milyon 250 bin TL, ülke genelinde ise yaklaşık bin mağduru 100 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor

Gözaltına alınan 64 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği bildirildi.