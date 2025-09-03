İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’in de aralarında bulunduğu 29 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 388 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 89 şüpheliden 64’ü tutuklandı.

Şüpheliler kendilerini kamu görevlisi gibi tanıttı

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi, avukat ya da banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırdığı belirlendi.

Sahte internet siteleri üzerinden satış

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sahte internet siteleri kurarak oto yedek parçası satışı yaptıkları ve bu yolla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 28 milyon TL’lik işlem hacmi bulundu.

64 kişi tutuklandı

Yerlikaya, gözaltına alınan 89 şüpheliden 64’ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerleriyle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı.

Operasyon 29 ilde yapıldı

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak’ın da aralarında bulunduğu 29 ilde operasyonlar savcılıkların koordinesiyle gerçekleştirildi.