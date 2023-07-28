İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği, kentte bir şebekenin Milli Emlak arazilerini Ankara'da sözde tanıdıkları vasıtasıyla sattıklarını iddia ederek vatandaşları dolandırdığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda, şebeke üyelerinin, milli emlak arazisi almak isteyen kişileri davet ederek buluşma sağladığı, kendilerini resmi kurumlarda işlemleri halledecek avukat ve makam şoförü gibi tanıttıklarını saptadı. Şebekeyi adım adım takip eden polis, şebekenin işleyişini de belirledi. Yapılan incelemelerde, şebeke üyelerinin 'Milli Emlak' arazisi almak isteyen kişileri ile arazinin bulunduğu il veya ilçelerde bulunan tapu müdürlükleri civarına götürdüğünü, eylem planları dahilinde, mağdurların yanında resmi kurumlara girip çıkarak resmi işlemlerin yapıldığı izlenimi verdiklerini, daha sonra Milli Emlak arazisi almak isteyen kişilerden 500 bin ile 4 milyon TL arasında bir miktar talep ettiklerini, alacakları bu parayla da bu işlemleri halledecek kişilere verilecek rüşvetler, tapu masrafları ve bu hususta halledilecek tüm resmi evrakların bedeli adı altında belirlenen meblağları banka hesaplarına 'borç karşılığı' adı altında havale ettirildiğini belirledi.



13 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Yapılan çalışmalar sonrasında, şebekenin bugüne kadar 16 dolandırıcılık eylemine karıştıklarını ve 16 milyon TL mağduriyete sebep oldukları belirlendi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Temmuz'da İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonları, çok sayıda tapu senedi, mühür gibi materyaller ele geçirildi. Suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçu çerçevesinde 10 şüphelinin kripto para borsalarındaki hesaplarına, bankalarda yasal gelir olarak aldıkları maaş hesapları dışındaki hesaplarına, kiralık kasa mevcutları ile ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık payları ve 4 araca el konulduğu öğrenildi.



8 TUTUKLAMA



Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 5'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.