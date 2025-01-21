Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten bir şebeke tespit edildi. Banka ve telekomünikasyon şirketleriyle yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şüphelilerin bir yıllık hesap hareketlerinin toplamda 378 milyon TL olduğu belirlendi.

Paralar kripto ve farklı hesaplara aktarılmış

Tespitlere göre, şüphelilerin hesaplarındaki milyonlarca lira, yurtiçi ve yurtdışı kripto borsalarına ve farklı banka hesaplarına aktarılmış. Bu işlemler, yasa dışı bahis şebekesinin kapsamını gözler önüne serdi.

6 ilde eş zamanlı operasyon

İzmir merkezli olarak İstanbul, Aydın, Sakarya, Adana ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılarak 33 dijital materyale el konuldu.

16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonun devam edeceği ve konuyla ilgili yeni detayların ortaya çıkabileceği öğrenildi.