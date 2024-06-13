İzmir Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yurt dışından temin edilen otomobillerin, yurt içinde tamir edilemeyecek derecede ağır hasarlı araçların bilgileri kullanılarak satışa sunulduğu belirlendi. Şüphelilerin, hasarlı araçları temin ettikten sonra çifte vatandaş olan diğer şüpheliler aracılığıyla yurt dışından aynı marka ve model araçları getirttikleri, "change" adı verilen işlemle bu araçları hasarlı araç tamir edilmiş gibi göstererek sattıkları tespit edildi.

Operasyonun ayrıntıları

İzmir merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve Muğla illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 20 araç, 4 motor bloğu, 10 elektronik motor beyni, 1 yurt dışı menşeili araca ait şasi demiri, 1 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ile çok sayıda plaka, tescil belgesi ve doküman ele geçirildi.

Suçlamalar ve gözaltılar

Operasyon kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "sahtecilik" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Emniyet güçlerinden uyarı

Emniyet yetkilileri, araç satın alırken dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle yurt dışından temin edilen araçların belgelerinin ve geçmişlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği vurgulandı.