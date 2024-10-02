İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon kapsamında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Uyuşturucu Ticareti” suçlamalarıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak”, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçları nedeniyle başlatılan operasyon, 1 Ekim 2024 tarihinde İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Van, Giresun ve Ağrı’da eş zamanlı olarak düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 44 farklı adrese baskın düzenlemesi sonucu 40 şüpheli yakalandı.

Önceki tutuklamalar

Soruşturma kapsamında daha önce de 18 kişinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Ayrıca, 2 şüphelinin farklı suçlardan dolayı cezaevinde olduğu açıklandı.

Süreç devam ediyor

Gözaltına alınan 40 şüpheli hakkındaki işlemler sürerken, operasyon sırasında el konulan materyaller de incelenmeye devam ediliyor. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgilendirileceği açıklandı.