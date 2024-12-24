İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, Mersin, Adana ve Manisa’da geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

23 şüpheli hakkında yakalama kararı

DEAŞ’a finansman sağladığı belirlenen 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu doğrultuda polis ekipleri 4 ilde 10 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 4 bin 110 dolar, 7 bin 205 euro, 434 bin 650 Türk lirası, 40 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, örgütün finansman ağının detaylı olarak incelendiği bildirildi.

16 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kişiyle birlikte toplamda 6 şüpheli serbest kaldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.