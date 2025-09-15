İzmir’de 67 kişiyi 20 milyon liranın üzerinde dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 84 şüpheliden 53’ü tutuklandı, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü banka görevlisi kılığında dolandırdı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yurt genelinde 67 kişiyi arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığı ve 20 milyon liradan fazla para elde ettiği tespit edildi. Suç örgütünün liderliğini V.U. yapıyordu.

26 ilde eş zamanlı operasyon

9 Eylül’de İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 84 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından 13 şüpheli serbest bırakılırken, 71 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 53 şüpheliyi tutuklarken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.