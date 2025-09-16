İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 3 firari için arama çalışmaları başlatıldı.

Operasyonun detayları

Soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında emekli ve ihraç polislerin yanı sıra aktif görevde bulunan bir öğretmenin de yer aldığı öğrenildi.

İlçelere eş zamanlı baskın

Operasyon sabah saatlerinde İzmir merkez, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.