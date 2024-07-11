İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonlarında, kaçak kazılarla elde edilen tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine satarak uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan 47 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ele geçirilen eserler ve silahlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyon, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere yönelik İzmir merkezli 24 ilde baskınlar yapıldı.

Operasyon sonucu 47 şüpheli yakalanırken, 6 bin 325 sikke, 997 obje, 5 dedektör, 2 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Organize suç örgütü üyelerinin, Türkiye'ye ait tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip yurt dışındaki müzayede evlerine satarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Maddi kazanç ve yurtdışına gönderilen eserler

Banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, örgüt elebaşı konumundaki "pazarlamacı" olarak tabir edilen kişi ve aile bireylerine, Avrupa ve ABD'deki müzayede evlerinden yaklaşık 72 milyon lira döviz cinsinden para gönderildiği belirlendi. Ayrıca, 2020'de Hırvatistan'da ele geçirilen ve Türkiye'ye iade edilen 1057 adet tarihi eserin de bu örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren, bu topraklara ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarına da nefes aldırmayacağız. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."